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Чемпион мира в среднем весе объявил о завершении боксерской карьеры
Сондерс покидает бокс
Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО) объявил о завершении карьеры.
Об этом он сообщил на своей официальной странице в Твиттер:
"Спасибо боксу за все, что он сделал для меня. 29-0"
Напомним, что Сондер 3 мая должен был провести объединительный бой против мексиканца Сауля Альвареса, но поединок отменили из-за пандемии коронавируса.
Отметим, что на сегодня Билли Джо высоко котируется во всех рейтингах боксерских организаций: WBC (3), WBA (6), WBO (1) и IBF (3).
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