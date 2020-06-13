  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Чемпион мира в среднем весе объявил о завершении боксерской карьеры
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпион мира в среднем весе объявил о завершении боксерской карьеры

Бокс
(1 голосов)

Сондерс покидает бокс

Чемпион мира в среднем весе объявил о завершении боксерской карьеры
UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО) объявил о завершении карьеры.

Об этом он сообщил на своей официальной странице в Твиттер:

"Спасибо боксу за все, что он сделал для меня. 29-0"

Напомним, что Сондер 3 мая должен был провести объединительный бой против мексиканца Сауля Альвареса, но поединок отменили из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что на сегодня Билли Джо высоко котируется во всех рейтингах боксерских организаций: WBC (3), WBA (6), WBO (1) и IBF (3).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Билли Джо Сондерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...