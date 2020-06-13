Чемпион мира в среднем весе объявил о завершении боксерской карьеры

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО) объявил о завершении карьеры.

Об этом он сообщил на своей официальной странице в Твиттер:

"Спасибо боксу за все, что он сделал для меня. 29-0"

Напомним, что Сондер 3 мая должен был провести объединительный бой против мексиканца Сауля Альвареса, но поединок отменили из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что на сегодня Билли Джо высоко котируется во всех рейтингах боксерских организаций: WBC (3), WBA (6), WBO (1) и IBF (3).