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Арум о бое Ломаченко-Лопес: Ориентируемся на сентябрь, бой с небольшим количеством зрителей и действительно дорогими билетами
Планы на будущее
Президент промоутерской компании TOP Rank Боб Арум рассказал о планах на организацию боя между украинским чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и американским чемпионом по версии IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО). Его слова цитирует IFL TV:
"Ориентируемся провести бой в сентябре. Во второй половине месяца. Сейчас лидером по качеству места проведения является пятнадцатитысячная Grand Garden Arena в Лас-Вегасе.
Расcчитиваем привлечь 2500-3000 зрителей. Выставим хорошие цены на билеты, действительно большие. Накормим всех едой, дадим бесплатные напитки, сделаем настоящее шоу.
И мы сделаем показ боя на pay-per-view. Мы разговаривали об этом с ESPN, они в деле" - сказал он.
Напомним, что ранее Теофимо Лопес поделился планами на бой.
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