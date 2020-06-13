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Фьюри: Я никогда не смотрел на Деонтея Уайлдера с высока, я знаю, что кроется в его руках

Бокс
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Фьюри: Я никогда не смотрел на Деонтея Уайлдера с высока, я знаю, что кроется в его руках
UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, что всегда с уважением относится к своим соперникам. Его слова цитирует Boxingnews24:

"Многие говорят, что это ошибка - бронировать бои вперед. Но я никогда не недооценивал никого из соперников. Я всегда старательно тренируюсь, всегда сосредоточен только на боксера, который станет моим следующим оппонентом, а не на том, с кем мне придется встретиться в будущем.

Я никогда не смотрел на Деонтея Уайлдера свысока, ведь я знаю, что кроется в его обеих руках. Я понимаю, какой вред он может нанести, если дать ему такую ​​возможность. Так что я буду настойчиво готовиться к бою с ним. Я выдам безупречное выступление и достану его. Затем мы отправим Уайлдера спать и будем двигаться в сторону Джошуа" - сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри назвал ТОП 5 представителей королевского дивизиона.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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