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Андре Уорд: Я очень хочу увидеть бой Лопес - Ломаченко, интересно будет как старый лев справится с атаками молодого соперника
Самый ожидаемый бой года
Бывший чемпион мира во втором среднем и полутяжелом весе Андре Уорд поделился ожиданиями от боя Ломаченко - Лопес. Его слова цитирует Boxingnews24:
"Самый ожидаемый для меня бой - Теофимо Лопес против Василия Ломаченко. Я очень сильно хочу увидеть их бой. Интересно, будет ли смена караула или ветеран, старый лев, справится с атаками молодого соперника? Я все не могу дождаться.
Лопес понимает, что значит этот поединок и как много значит для него победа. Он понимает, с каким парнем ему нужно боксировать. Ломаченко - двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира в разных весах. Я думаю, что оба бойца делают то, что нужно. Мне кажется, мы все увидим их непосредственно в ринге", - сказал он.
Напомним, что ранее Боб Арум рассказал об организации боя Ломаченко - Лопес.
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