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Тайсон Фьюри: Еще рано говорить, что наш поединок с Джошуа произойдет, нас ждут тяжелые поединки
А действительно, не стоит забегать вперед
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, почему пока не планирует бой против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:
"Джошуа предстоит бой с обязательным претендентом IBF Кубратом Пулевым. Этот парень - сложный вызов для любого. Пулев также представляет Top Rank и он очень серьезный и хорошо обученный боксер.
Также у Джошуа претендент WBO Александр Усик - ловкий левша. Сложно представить, что Джошуа получит легкие бои. Мне также будет сложно бороться с Деонтеем Уайлдером. Еще рано говорить, что наш поединок с Джошуа состоится" - сказал он.
Напомним, что ранее Боб Арум рассказал о том, что не верит в бой Фьюри - Джошуа.
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