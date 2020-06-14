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Тайсон Фьюри: Еще рано говорить, что наш поединок с Джошуа произойдет, нас ждут тяжелые поединки

Бокс
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А действительно, не стоит забегать вперед

Тайсон Фьюри: Еще рано говорить, что наш поединок с Джошуа произойдет, нас ждут тяжелые поединки
UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, почему пока не планирует бой против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:

"Джошуа предстоит бой с обязательным претендентом IBF Кубратом Пулевым. Этот парень - сложный вызов для любого. Пулев также представляет Top Rank и он очень серьезный и хорошо обученный боксер.

Также у Джошуа претендент WBO Александр Усик - ловкий левша. Сложно представить, что Джошуа получит легкие бои. Мне также будет сложно бороться с Деонтеем Уайлдером. Еще рано говорить, что наш поединок с Джошуа состоится" - сказал он.

Напомним, что ранее Боб Арум рассказал о том, что не верит в бой Фьюри - Джошуа.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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