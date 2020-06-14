Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер Ломаченко: Усик не только хороший боксер, но и замечательный человек, все должны сотрудничать между собой
Комментарий специалиста
Глава промоутерской компании ТОР Rank Боб Арум рассказал, какие задачи на сегодняшний день он считает для себя первоочередными. Его слова цитирует BoxingScene:
"Главная цель - объединить титулы, а потом надо избавиться от обязательных претендентов. Сейчас таковы Диллиан Уайт и Александр Усик, что идет по линии WBO. Усик - не только замечательный боец, но и замечательный человек.
Все должны сотрудничать между собой, чтобы найти выход из ситуации, который позволит устроить эти поединки. Я понимаю разочарование Уайта и верю, что мы можем найти обдуманное и рациональное решение" - сказал он.
Напомним, что ранее Фьюри рассказывал, что не уверен в поединке против Джошуа.
Новости по теме
- 14:21 Весь спорт Тайсон Фьюри: Еще рано говорить, что наш поединок с Джошуа произойдет, нас ждут тяжелые поединки
- 13:50 Весь спорт Капитан в 28 лет: Сборная Украины во главе с Дмитрием Пидручным проводит велотренировки в горах. Видео
- 13:21 Весь спорт На стиле: Дарья Билодид продолжает удивлять поклонников новыми образами. Фото