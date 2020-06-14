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Промоутер Ломаченко: Усик не только хороший боксер, но и замечательный человек, все должны сотрудничать между собой

Бокс
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Комментарий специалиста

Промоутер Ломаченко: Усик не только хороший боксер, но и замечательный человек, все должны сотрудничать между собой
UA-Футбол
Новина українською

Глава промоутерской компании ТОР Rank Боб Арум рассказал, какие задачи на сегодняшний день он считает для себя первоочередными. Его слова цитирует BoxingScene:

"Главная цель - объединить титулы, а потом надо избавиться от обязательных претендентов. Сейчас таковы Диллиан Уайт и Александр Усик, что идет по линии WBO. Усик - не только замечательный боец, но и замечательный человек.

Все должны сотрудничать между собой, чтобы найти выход из ситуации, который позволит устроить эти поединки. Я понимаю разочарование Уайта и верю, что мы можем найти обдуманное и рациональное решение" - сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри рассказывал, что не уверен в поединке против Джошуа.

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко Боб Арум
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