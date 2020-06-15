Деревянченко: Я выиграл бой у Головкина

В октябре прошлого года Деревянченко в бою за вакантный титул IBF решением судей проиграл Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО) и упустил свой второй шанс стать чемпионом мира.

"У меня было время, чтобы пересмотреть бой, и по моим ощущениям я одержал победу, хоть поединок и получился действительно близким.

Я знаю, что благодаря этому поединку моя популярность выросла. Но я очень серьезно к нему готовился, невероятно упорно тренировался, и доволен своим выступлением. И хотя все это уже в прошлом, это мотивирует меня трудиться еще сильнее, чтобы доказать всем, что это не было случайностью, и что я чемпион мира", - говорит Деревянченко.

До конца года Сергей Деревянченко может провести бой с Саулем Альваресом, которому в среднем весе принадлежат титулы по версиям WBC и WBA.