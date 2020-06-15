Шелестюк озвучил имена желаемых соперников

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года из-за проблем с промоутером фактически потерял два года карьеры. С июля 2017-го Шелестюк провел только два боя и одержал две победы единогласным решением судей.

"В принципе, для меня хорошо и выгодно боксировать на Showtime, ведь там дерутся многие чемпионы мира в моей весовой категории. Я не буду говорить о Мэнни Пакьяо, потому что он будет выбирать соперника, боксировать со звездами. Ему нет смысла драться со мной или другими ребятами-претендентами.

Но есть Дэнни Гарсия, Кит Турман, Шон Портер. Все эти ребята боксируют на PBC и Showtime. Было бы классно получить с ними бой. Тот же Йорденис Угас – интересный кубинский боксер. Он провел отличный бой с Портером. На данный момент нет никакой информации о том, когда вернется бокс и что будет дальше", - приводит слова Тараса Pro Boxing UA.

В рейтинге BoxRec среди лучших боксеров мира полусреднего веса Тарас Шелестюк занимает 91-е место.