До карантина и после: Усик сменил прическу и побрился

На своей странице в Instagram бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе показал свое преображение после обычной стрижки и бритья. Изменения поразительны.

Из-за пандемии коронавируса Александр Усик никак не может приблизиться к титульному бою в супертяжелом весе. Украинец должен подраться с Дереком Чисорой, но вряд ли этот бой состоится ранее осени 2020 года.