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До карантина и после: Усик сменил прическу и побрился
Александр сменил имидж.
На своей странице в Instagram бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе показал свое преображение после обычной стрижки и бритья. Изменения поразительны.
Из-за пандемии коронавируса Александр Усик никак не может приблизиться к титульному бою в супертяжелом весе. Украинец должен подраться с Дереком Чисорой, но вряд ли этот бой состоится ранее осени 2020 года.
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