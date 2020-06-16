The Ring не включил Усика в топ-10 боксеров супертяжелого веса

Лучшим боксером современности в супертяжелом дивизионе редакция журнала The Ring назвала чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), который завоевал титул в феврале после победы нокаутом над Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 18 КО).

Вторым в рейтинге стал чемпион WBA, WBA и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), а топ-3 замыкает не Уайлдер, а «временный» чемпион Диллиан Уайт (27-1, 18 КО).

Также в топ-10 попали Луис Ортис, Энди Руис, Александр Поветкин, Джозеф Паркер, Майкл Хантер, Оскар Ривас и Кубрат Пулев.

Что касается Усика, то его включили в группу претендентов. Рядом с украинцем находятся такие боксеры, как Филип Хргович и Даниэль Дюбуа.

Александр Усик в супертяжелом весе успел провести только один бой, побив в прошлом году Чазза Уизерспуна. После завершения пандемии коронавируса олимпийский чемпион должен подраться с Дереком Чисорой.