Тренер Постола: У Виктора будет преимущество в бою с Рамиресом

Виктор Постол (31-2, 12 КО) после завершения пандемии коронавируса с третьей попытки должен провести бой с чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО). Впервые боксеры должны были подраться в феврале в Китае, затем поединок был перенесен на май в США.

"После того, как сняли первые ограничения, Витя начал готовиться, тренироваться. Это, в основном, были общая и специальная физическая подготовка. В конце мы уже немножко стали в спарринг. Все, как всегда. То есть удар был на физическую подготовку.

Безусловно, мы готовились под Рамиреса. Он высокий, правша. Мы стались подбирать таких спарринг-партнеров, которые были бы похожи по манере, по росту на него. Чтобы Вите было комфортно потом.

Хочу сказать, что соперник очень непростой, неудобный. Он высокий, стремится к средней дистанции, темповик.

Будет непросто, но, думаю, у Вити есть такое качество, как чувство времени, чувство дистанции. Думаю, за счет того, что он также высокий, хорошо работает передней рукой, у него должно быть определенное преимущество. К тому же, он любит таких боксеров, которые идут на него", - заявил Полищук.

Ожидается, что Постол и Рамирес проведут бой в августе в Калифорнии при ограниченном количестве зрителей.