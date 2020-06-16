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Джуда: В бою Ломаченко – Лопес буду за Теофимо

Бокс
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Экс-чемпион мира высказался о ближайшем бое украинца.

Джуда: В бою Ломаченко – Лопес буду за Теофимо
Новина українською

После завершения пандемии коронавируса Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) проведут объединительный бой за все титулы в легком весе.

"Отдаю предпочтение Лопесу. Он напоминает мне самого себя. Мне понравилось, как он пришел к этому бою

У него есть сердце, он идет вперед и выйдет драться с Ломаченко. Будет интересно – и я буду болеть за Лопеса", - сказал Джуда для YouTube-канала EsNews.

Бой Василий Ломаченко – Теофимо Лопес в связи с пандемией COVID-19 пройдет не ранее сентября. Ожидается, что на поединок допустят около 3 тысяч зрителей.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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