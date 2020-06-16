Глазков: Колено не позволяет вернуться в бокс

Вячеслав Глазков (21-1-1, 13 КО) в январе 2016 года был в шаге от титула чемпиона мира в супертяжелом весе, но в бою с Чарльзом Мартином за вакантный пояс IBF получил тяжелую травму колена и ушел из бокса.

"В данный момент живу в США, открыл здесь небольшую компанию по грузоперевозкам, сам тоже езжу на траке, тем и живу сейчас…

По поводу завершения карьеры особо и сказать нечего, случилась травма колена в бою с Мартином, перенес 2 операции, финита ля комедия…

Вернуться колено не позволяет! С Эгисом Климасом разговаривали, он тоже предлагал вернуться, но я ему также ответил, что я-то с радостью, но здоровье не позволяет!", заявил Глазков для TimE boxing UA.

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