Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кличко: Тяжелая работа всегда окупается
Каждая работа помогает достигать целей
Легендарный боксер супертяжелого веса Владимир Кличко поделился жизненной мудростью.
"Тяжелая работа всегда окупается. Она поможет вам достичь ваших целей – как сложных, к которым вы стремитесь, так и повседневных", – написал Владимир Кличко.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...