Кличко: Тяжелая работа всегда окупается

Легендарный боксер супертяжелого веса Владимир Кличко поделился жизненной мудростью.

"Тяжелая работа всегда окупается. Она поможет вам достичь ваших целей – как сложных, к которым вы стремитесь, так и повседневных", – написал Владимир Кличко.