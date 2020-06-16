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Диллиан Уайт подал в суд на WBC
Боксеру не нравится дата обязательной защиты титула
Тяжеловес Диллиан Уайт подал судебный иск на Всемирный боксерский совет (WBC) из-за даты обязательной защиты титула в тяжелом весе. Эту информацию подтвердил президент WBC Маурисио Сулейман.
"В отношении тяжелого дивизиона существует, которая касается даты обязательной защиты. По совету юриста WBC я не могу обсуждать детали", – сказал Сулейман.
Уайт должен провести следующий поединок против Александра Поветкина за временный титул чемпиона WBC.
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