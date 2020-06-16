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Диллиан Уайт подал в суд на WBC

Бокс
(1 голосов)

Боксеру не нравится дата обязательной защиты титула

Диллиан Уайт подал в суд на WBC
Новина українською

Тяжеловес Диллиан Уайт подал судебный иск на Всемирный боксерский совет (WBC) из-за даты обязательной защиты титула в тяжелом весе. Эту информацию подтвердил президент WBC Маурисио Сулейман.

"В отношении тяжелого дивизиона существует, которая касается даты обязательной защиты. По совету юриста WBC я не могу обсуждать детали", – сказал Сулейман.

Уайт должен провести следующий поединок против Александра Поветкина за временный титул чемпиона WBC.

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В статье: Диллиан Уайт
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