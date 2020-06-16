Фьюри: Мы вели переговоры с Тайсоном о выставочном бое

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что его команда вела переговры с легендарным американцем Майком Тайсоном о возможном проведение выставочного боя.

"Мы вели переговоры с Тайсоном и его менеджером касательно выставочного боя со мной. Мы контактировали, но я больше ничего не слышал об этом.

Кажется, нам поступило предложение от ESPN. Это была крупная и официальная сделка. Но я не считаю, что мы пойдем по этому пути.

Меня дали имя в честь этого парня. Я считаю, что наш бой с Тайсоном был бы культовым и легендарным. Старый Тайсон против нового Тайсона" – сказал Фьюри.