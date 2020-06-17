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Стивенсон: Буду первым, кто побьет Ломаченко

Бокс
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Громкое заявление.

Стивенсон: Буду первым, кто побьет Ломаченко
Новина українською

Чемпион WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон (14-0, 8 КО) вновь заговорил о бое с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), которому принадлежат титулы WBA, WBO и WBC в легком весе.

"Поединок для величия, бой, который будет самым конкурентным — я бы сказал, это бой с Ломаченко.

Я думаю, что к тому времени, как мы встретимся… очевидно, что он не становится крупнее, а я становлюсь все больше и больше. Я буду первым, кто побьет его.

Я не считаю его поражение Салидо, потому что я смотрел этот бой и Лома в то время был неопытен. Но я буду как бы первым человеком, который побьет опыт Ломаченко. Я был с ним в ринге. Тогда мой рекорд был что-то около 5-0", - сказал Стивенсон.

Также Шакур Стивенсон поставил Василия Ломаченко на первое место в списке лучших боксеров в легком весе. Также в топ-3 вошли Жервонта Дэвис и Теофимо Лопес.

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В статье: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон
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Источник:
Vringe.com
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