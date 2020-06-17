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Промоутер Усика поставил ультиматум Джошуа и Фьюри

Бокс
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Украинец может сорвать бой за статус абсолютного чемпиона мира.

Промоутер Усика поставил ультиматум Джошуа и Фьюри
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Александр Усик (17-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента WBO в 2021 году должен подраться с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), промоутеры которого предварительно согласовали с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) два боя за все пояса в супертяжелом весе.

"Бой Усика с Джошуа должен был состояться до поединка британца против Пулева.

Но мы проявили гибкость и не оказывали большого давления, позволяя Джошуа выполнить свои обязательства перед IBF, пока Усик будет драться с Чисорой.

Это было сделано с учетом того, что чемпион WBO (кем бы он ни был после боя Джошуа и Пулева) должен провести обязательную защиту против Усика. Это означает, что либо Джошуа сражается с Усиком, либо с Фьюри, но без титула WBO", - заявил со-промоутер Усика Александр Красюк для Sky Sports.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Александр Красюк
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