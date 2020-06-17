Фьюри включил себя в образ идеального боксера

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) по просьбе Всемирного боксерского совета собрал идеального боксера.

Силу Фьюри решил взять от своего последнего соперника Деонтея Уайлдера, а в характере отметил самого себя. Также британец выделил Шугара Рэя Леонарда (скорость), Флойда Мейвезера (боксерский IQ), Ларри Холмса (джеб), Оливера Макколла (подбородок) и Вильфреда Бенитеса (защита).

После завершения пандемии коронавируса Тайсон Фьюри должен провести третий бой с Уайлдером, а на 2021 год «Цыганский король» запланировал долгожданный поединок с Энтони Джошуа.