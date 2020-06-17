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Фьюри отреагировал на критику Уайлдера в свой адрес

Бокс
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Деонтей не считает Тайсона чемпионом

Фьюри отреагировал на критику Уайлдера в свой адрес
Новина українською

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал слова бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера, который заявил, что не считает британца чемпионом мира.

"Он так сказал? Не знаю, что за крэк он курит.

А считает ли он, что был чемпионом мира до того момента, как я избил его? Если я не чемпион мира, так что же тогда его делало чемпионом мира?

Я думал, что он был чемпионом мира пять лет и защитил титул одиннадцать раз. А я просто разбил его на куски. Я не знаю, откуда он взял эту чушь", – сказал Фьюри.

В феврале Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде. В первом бою была зафиксирована ничья. В этом году боксеры должны провести третий бой.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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