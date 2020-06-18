Кроуфорд: Надеюсь, следующим соперником будет Пакьяо

Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) и Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) после завершения пандемии коронавируса в одной из стран Персидского залива могут провести объединительный бой за титулы WBO и WBA в полусреднем весе.

"Мой следующий бой должен быть с Пакьяо, мы ведем переговоры. Я ничего не могу сказать, но с нетерпением жду следующего боя.

Прямо сейчас для меня нет ничего невозможного. Мне нужны все чемпионы. Я готов драться со всеми", - цитирует Кроуфорда BoxingScene.

Мэнни Пакьяо в последнем бою в июле 2019 года побил Кита Турмана, а Теренс Кроуфорд в середине декабря досрочно разобрался с обязательным претендентом Эгисом Каваляускасом.