  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Кроуфорд: Надеюсь, следующим соперником будет Пакьяо
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кроуфорд: Надеюсь, следующим соперником будет Пакьяо

Бокс
(1 голосов)

Непобедимый американец хочет драться с легендой.

Кроуфорд: Надеюсь, следующим соперником будет Пакьяо
Новина українською

Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) и Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) после завершения пандемии коронавируса в одной из стран Персидского залива могут провести объединительный бой за титулы WBO и WBA в полусреднем весе.

"Мой следующий бой должен быть с Пакьяо, мы ведем переговоры. Я ничего не могу сказать, но с нетерпением жду следующего боя.

Прямо сейчас для меня нет ничего невозможного. Мне нужны все чемпионы. Я готов драться со всеми", - цитирует Кроуфорда BoxingScene.

Мэнни Пакьяо в последнем бою в июле 2019 года побил Кита Турмана, а Теренс Кроуфорд в середине декабря досрочно разобрался с обязательным претендентом Эгисом Каваляускасом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мэнни Пакьяо Теренс Кроуфорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...