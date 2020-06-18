Хирн: Может быть, мы сумеем договориться с Усиком

Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) на 2021 год запланировали очный бой, но у двух чемпионов есть обязательные претенденты – Александр Усик (17-0, 13 КО) и Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) соответственно.

"Обязан ли Джошуа драться с Усиком до боя с Фьюри? Может быть. Сумеем ли мы договориться с ним? Может быть. Разрешит ли нам это сделать WBO? Да кто знает?.. Да, не скрываю, мы очень сильно хотим сделать бой Джошуа-Фьюри. Но есть и другие варианты. А Уайт, как я считаю, должен драться за пояс WBC раньше Джошуа.

Готов ли я отказаться от боя Фьюри-Джошуа, если на кону не будет всех титулов? Нет, не готов. Ведь об этом поединке говорят все. Ведь его все хотят увидеть. Мы должны сделать этот бой. Чего бы это нам не стоило.

Нам в любом случае важен бой между Джошуа и Фьюри. Ведь они оба британцы. Ведь на кону звание абсолютного чемпиона мира. Если организации против, то мы готовы сделать свою версию – WDC – Всемирный бомжарский совет", - заявил Хирн.