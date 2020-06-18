Лопес показал физическую форму на турнике. ВИДЕО

На своей странице в Instagram Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) показал, на что способно его тело после длительного простоя, связанного с пандемией коронавируса.

Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) такими трюками, конечно же, не удивить, но стоит отметить, что с физическими кондициями у Теофимо полный порядок.

Ожидается, что бой Ломаченко – Лопес за все титулы в легком весе состоится в сентябре текущего года при ограниченном количестве болельщиков.