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Лопес показал физическую форму на турнике. ВИДЕО
Чемпион IBF набирает обороты.
На своей странице в Instagram Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) показал, на что способно его тело после длительного простоя, связанного с пандемией коронавируса.
Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) такими трюками, конечно же, не удивить, но стоит отметить, что с физическими кондициями у Теофимо полный порядок.
Ожидается, что бой Ломаченко – Лопес за все титулы в легком весе состоится в сентябре текущего года при ограниченном количестве болельщиков.
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