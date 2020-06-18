Экс-чемпион WBO готов драться с Усиком за вакантный титул

Александр Усик (17-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента WBO должен в 2021 году провести бой с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), но все идет к тому, что британец подерется с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"Если так все и произойдет, нам предложат бой с Усиком за вакантный титул, к чему мы очень и очень даже готовы. Нам нужен бой с Усиком. И мы уверены в нашей победе над ним. Бой состоится. Но сперва им все же нужно уяснить, что в переговорах они – сторона Б. Мы будем диктовать условия.

Считаю, что у Паркера больше шансов побить Усика, чем у Джошуа. Я имею в виду стилистически. Джошуа для Усика слишком медленный. Паркер намного быстрее. И поверьте, вы до сих пор не видели его на пике формы.

Мы готовы вести с ними переговоры. И как только они осознают, что мы — сторона А и заслуживаем большую часть гонорара, нам тут же удастся договориться. Уверен в этом", - говорит Дэвид Хиггинс, промоутер Джозефа Паркера.

Паркер стал чемпионом мира в 2017 году после победы над Хьюи Фьюри, но уже в следующем бою проиграл пояс в объединительном поединке с Джошуа.