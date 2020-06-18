Сауль Альварес показал подготовку к предстоящему поединку

Чемпион мира в четырех весовых категорий Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) продемонстрировал силовую работу на мешке. Боксер продемонстрировал невероятную силу и мощь.

"Наслаждайся тем, что ты делаешь".

Напомним, что Альварес является лучшим боксером в мире вне зависимости от весовой категории, однако его следующий соперник пока неизвестен.