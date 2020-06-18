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Сауль Альварес показал подготовку к предстоящему поединку
Боксер набрал отличную форму
Чемпион мира в четырех весовых категорий Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) продемонстрировал силовую работу на мешке. Боксер продемонстрировал невероятную силу и мощь.
"Наслаждайся тем, что ты делаешь".
Напомним, что Альварес является лучшим боксером в мире вне зависимости от весовой категории, однако его следующий соперник пока неизвестен.
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