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Экс-соперник Усика раскрыл секрет победы над Фьюри

Бокс
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Советы от Тони Беллью.

Экс-соперник Усика раскрыл секрет победы над Фьюри
Новина українською

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в 2021 году может провести бой с обладателем поясов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Беллью считает, что Джошуа для победы над Фьюри нужно активно пойти вперед с первого раунда.

"Думаю, что Джошуа сразу же набросится на Тайсона Фьюри, и не исключаю, что сможет достаточно быстро его поймать.

Но не поймите меня неправильно, если этот бой продлится дольше 4-5 раундов, тогда Джошуа ждут серьезные неприятности. Ему нужно как можно скорее разбираться с Фьюри, потому что чем дольше ты находишься в ринге с Тайсоном, тем сложнее становится ему противостоять", - отметил Беллью.

Бою Фьюри-Джошуа за все титулы в супертяжелом весе могут помешать обязательные претенденты – украинец Александр Усик и британец Диллиан Уайт.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Тони Беллью
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Источник:
Vringe.com
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