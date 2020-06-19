Экс-соперник Усика раскрыл секрет победы над Фьюри

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в 2021 году может провести бой с обладателем поясов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Беллью считает, что Джошуа для победы над Фьюри нужно активно пойти вперед с первого раунда.

"Думаю, что Джошуа сразу же набросится на Тайсона Фьюри, и не исключаю, что сможет достаточно быстро его поймать.

Но не поймите меня неправильно, если этот бой продлится дольше 4-5 раундов, тогда Джошуа ждут серьезные неприятности. Ему нужно как можно скорее разбираться с Фьюри, потому что чем дольше ты находишься в ринге с Тайсоном, тем сложнее становится ему противостоять", - отметил Беллью.

Бою Фьюри-Джошуа за все титулы в супертяжелом весе могут помешать обязательные претенденты – украинец Александр Усик и британец Диллиан Уайт.