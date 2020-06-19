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У бывшего соперника Ломаченко сорвался бой из-за коронавируса

Бокс
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Хосе Педраса (26-3, 13 КО) пострадал от пандемии.

У бывшего соперника Ломаченко сорвался бой из-за коронавируса
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Накануне Педраса в Лас-Вегасе в главном бою шоу Боба Арума на ESPN должен был подраться с Миккелем Леспьером (22-1-1, 10 КО). Бой пришлось отменить после того, как выяснилось, что у менеджера Леспьера Хосе Тавареса обнаружили коронавирус.

"Могло быть и хуже. Если бы они не отправили никаких предупреждений, то мы провели бы бой и могли бы заразиться и принести коронавирус в наши дома. Предпочитаю вернуться в Пуэрто-Рико, потому что там я чувствую себя в большей безопасности", - цитирует Педрасу BoxingScene.

В Top Rank предложили представителям Педрасы и Леспрьера перенести бой на 14 июля.

С Василием Ломаченко Хосе Педраса дрался в декабре 2018 года. Пуэрториканец проиграл единогласным решением судей и потерял титул WBO в легком весе.

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В статье: Василий Ломаченко Хосе Педраса
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