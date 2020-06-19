МакГрегор в 2017 году пытался перекупить тренера Мейвезера

Звезда UFC Конор МакГрегор три года назад в дебютном бою на профи-ринге техническим нокаутом в 10-м раунде проиграл Флойду Мейвезеру.

Теперь же один из тренеров Мейвезера Нэйт Джонс сообщил, что ирландец перед боем пытался переманить его в свой лагерь.

"Флойд не знает об этом, но мне позвонили люди МакГрегора и предложили поработать с ним, быть в его углу. Они давали мне 1,5 миллиона долларов – я повесил трубку.

Перед боем я беспокоился не о том, что Конор был не боксером, я беспокоился о неизвестном. Я волновался о его габаритах, но мы хорошо с ним справились, мы срубили его и остановили", - приводит слова Джонса BoxingScene.

Нэйт Джонс дружит с Флойдом Мейвезером с Олимпийских игр 1996 года в Атланте, когда оба боксера завоевали бронзовые медали. После ухода из бокса в 2002 году Джонс начал работать в тренировочном лагере Мейвезера.