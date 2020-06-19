Фьюри поставил себя выше Тайсона и Али

В комментарии для BT Sport действующий чемпион WBC в супертяжелом весе в очередной раз назвал себя лучшим в истории.

"За последние 1000 лет не было супертяжа, который мог бы победить меня. Неважно, Майк Тайсон из 80-х, Мухаммед Али, Джо Луис, Леннокс Льюис, Джордж Форман, Кен Нортон, Рокки Марчиано, Флойд Паттерсон, Джин Танни, Джем Мейс, Джон Салливан.

Ни один из них не мог победить Цыганского Короля. Я слишком большой, я слишком хорош и у меня слишком много стилей для них. Я адаптируюсь ко всему.

Я величайший боец, который когда-либо жил. Не только в супертяжелом весе", - сказал Фьюри.

Тайсон Фьюри в последнем бою в феврале текущего года нокаутом победил Деонтея Уайлдера и стал единственным боксером в истории, владевшим всеми главными титулами в супертяжелом весе.