Пора в НХЛ? Ломаченко поражает хоккейным навыками. ВИДЕО

Чемпион WBA, WBC и WBO в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) зимой часто появляется на катке с клюшкой в руках. Во время одного из таких визитов двухкратный олимпийский чемпион отметился эффектной шайбой. Позавидуют даже профессиональные хоккеисты.

Василий Ломаченко вернется на ринг не ранее осени, а его следующим соперником станет непобежденный американец Теофимо Лопес, которому принадлежит пояс IBF.