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Пора в НХЛ? Ломаченко поражает хоккейным навыками. ВИДЕО
Василий с шайбой так же хорош, как и на ринге.
Чемпион WBA, WBC и WBO в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) зимой часто появляется на катке с клюшкой в руках. Во время одного из таких визитов двухкратный олимпийский чемпион отметился эффектной шайбой. Позавидуют даже профессиональные хоккеисты.
Василий Ломаченко вернется на ринг не ранее осени, а его следующим соперником станет непобежденный американец Теофимо Лопес, которому принадлежит пояс IBF.
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