IBF не будет настаивать на проведении защиты титулов

В боксерской организации IBF заявили, что не будут торопить боксеров с обязательными защитами поясов.

"Учитывая текущие обстоятельства, мы проявляем гибкость. На данный момент сложно установить точную дату претендентских поединков.

Все усердно работают над тем, чтобы вернуть бокс, и надеюсь, это произойдет в скором времени", – говорится в сообщении IBF Sky Sports.

Напомним, что Джошуа, который одновременно владеет поясами IBF, WBA, IBO и WBO, 20-го июня должен был подраться с обязательным претендентом по линии IBF в лице Кубрата Пулева, однако данный ивент был отложен из-за пандемии коронавируса.