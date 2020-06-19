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IBF не будет настаивать на проведении защиты титулов

Бокс
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Возможные даты пока не называются

IBF не будет настаивать на проведении защиты титулов
Новина українською

В боксерской организации IBF заявили, что не будут торопить боксеров с обязательными защитами поясов.

"Учитывая текущие обстоятельства, мы проявляем гибкость. На данный момент сложно установить точную дату претендентских поединков.

Все усердно работают над тем, чтобы вернуть бокс, и надеюсь, это произойдет в скором времени", – говорится в сообщении IBF Sky Sports.

Напомним, что Джошуа, который одновременно владеет поясами IBF, WBA, IBO и WBO, 20-го июня должен был подраться с обязательным претендентом по линии IBF в лице Кубрата Пулева, однако данный ивент был отложен из-за пандемии коронавируса.

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В статье: IBF
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