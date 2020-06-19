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Бывшего претендента на титул чемпиона мира по боксу обвиняют в убийстве

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Подозревают, что во время смертельного ДТП он был пьян

Бывшего претендента на титул чемпиона мира по боксу обвиняют в убийстве
Новина українською

Полиция штата Нью-Джерси просит оказать содействие в поисках экс-претендента на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Бобби Ганна. 46-летний боксёр подозревается в непредумышленном убийстве. В сентябре минувшего года он спровоцировал ДТП. Находясь за рулём пикапа Dodge Ram, он вылетел на встречную полосу и врезался в Hyundai Elantra, в которой находилась взрослая семейная пара. 51-летняя женщина скончалась, а её супруг оказался в больнице с тяжёлыми травмами, сообщает Bloody Elbow.

Полиция предполагает, что в момент ДТП Ганн был пьян. На данный момент правоохранительные органы предполагают, что бывший боксёр укрывается в Аризоне.

За годы профессиональной карьеры Ганн дважды бился за титул чемпиона мира. В 2007 году он не смог отобрать пояс по версии WBO у Энцо Макаринелли, проиграв тому в первом раунде. А в 2009 году не справился с Томашем Адамеком, тогда Ганна хватило лишь на четыре раунда. Кроме того, Бобби известен поединками с Роем Джонсом, Джеймсом Тони и Гленом Джонсоном.

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В статье: Боби Ганн
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