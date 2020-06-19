Тренер Постола рассказал о подготовке к поединкам во время карантина

Тренер бывшего чемпиона мира Виктора Постола (31-2, 12 КО) Александр Полищук рассказал XSPORT о подготовке к бою с Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО) в условиях карантина и предположил, что может и не прилететь в США на поединок своего подопечного:

"Витя сейчас в хорошей форме и, надеюсь, в ближайшее время он уже приступит к тренировкам. Потому что еще нет даты боя. Но с прилетом в Америку, должна определиться дата поединка и, я думаю, в зависимости от того, когда будет бой, он начнет подготовку, там за два месяца.

Как проходила подготовка на карантине? Мы тренировались на улице. Много работали с камнями. Бросали камни, бросали митболлы, бегали кроссы, работали над школой. В общем, все, что можно было сделать на улице, мы делали на улице. Конечно, условия были слегка ограниченны, но мы сделали все возможное.

Не могу сказать, буду ли в углу Постола. Сейчас не летают самолеты, как это все будет выглядеть я не знаю. Если туда будет возможность полететь, то, конечно же, я полечу и буду в углу. Ну а если нет, то буду смотреть вместе со всеми по телевизору".

Отметим, что в США Постол тренируется в зале известного американского тренера Фредди Роуча.