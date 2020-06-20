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Промоутер Усика: Когда-то желание стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе тоже было просто мечтой, потом стало планом, а потом реальностью
Красюк рассказал о планах своего подопечного
Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк в интервью BoxingSocial рассказал о планах своего подопечного на ближайшее будущее:
"Фьюри говорит, что бой с Усиком не интересен, потому что он не говорит по-английски? Это нормально, если в боксе кто хочет поставить свои интересы выше интересов других. Что я могу сказать? Не могу сказать, что Усик совсем не говорит по-английски, он берет много уроков, может выражать свои мысли на английском языке. Скоро вы услышите это.
Причина не в этом. Когда ты выходишь в ринг, то есть только речь бокса. Именно поэтому, когда Усик начинает говорить на языке бокса, то все меняется и отношение его соперников тоже.
Усик - Чисора? Мы ведем переговоры о дате и о месте, где может произойти бой. Поединок состоится где-то в августе или сентябре, где-то на планете Земля. Никто не знает, Усику без разницы, где будет бой. В Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Японии - все возможно. Также Усику без разницы драться с болельщиками или без. Он хочет драться.
Мы говорили с Херном и у него были мысли провести бой с небольшим количеством зрителей и без болельщиков. Но смешно то, что никто на этой планете не знает, что будет в ближайшем будущем. Но в ближайшие несколько недель нам нужно принять решение. Я не знаю, где будет бой, но я точно знаю, что он будет.
100% или Усик подерется за пояс WBO после боя с Чисорой? Мы все настаиваем на этом. Это то, чего он хочет, чего хотят его фанаты, это то, чего хочет вся наша команда. Главное, что сам боец имеет цель перед собой. Сейчас он стремиться к поясу чемпиона мира.
Кто знает, может что-то изменится и уже на следующий его бой будет за пояс. Мы не знаем. Но чем быстрее, тем лучше.
Есть Усику разница драться за вакантный титул или с чемпионом? Попробую объяснить. Признание приходит, когда короля снимают с трона и новый король садиться на его место. Это лучший способ получить признание. Думаю, позиция Усика такая же. Гораздо лучше победить чемпиона и завоевать пояс, чем подраться за вакантный титул. Но если не будет других вариантов, то вакантный титул - тоже вариант.
Когда-то желание стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе тоже было просто мечтой, потом стало планом, а потом реальностью. У нас такой же настрой и на супертяжелый вес" -- сказал он.
Напомним, что ранее сообщалось, что IBFне будет настаивать на обязательном защите титулов.