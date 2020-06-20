Промоутер Усика: Когда-то желание стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе тоже было просто мечтой, потом стало планом, а потом реальностью

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк в интервью BoxingSocial рассказал о планах своего подопечного на ближайшее будущее:

"Фьюри говорит, что бой с Усиком не интересен, потому что он не говорит по-английски? Это нормально, если в боксе кто хочет поставить свои интересы выше интересов других. Что я могу сказать? Не могу сказать, что Усик совсем не говорит по-английски, он берет много уроков, может выражать свои мысли на английском языке. Скоро вы услышите это.

Причина не в этом. Когда ты выходишь в ринг, то есть только речь бокса. Именно поэтому, когда Усик начинает говорить на языке бокса, то все меняется и отношение его соперников тоже.

Усик - Чисора? Мы ведем переговоры о дате и о месте, где может произойти бой. Поединок состоится где-то в августе или сентябре, где-то на планете Земля. Никто не знает, Усику без разницы, где будет бой. В Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Японии - все возможно. Также Усику без разницы драться с болельщиками или без. Он хочет драться.

Мы говорили с Херном и у него были мысли провести бой с небольшим количеством зрителей и без болельщиков. Но смешно то, что никто на этой планете не знает, что будет в ближайшем будущем. Но в ближайшие несколько недель нам нужно принять решение. Я не знаю, где будет бой, но я точно знаю, что он будет.

100% или Усик подерется за пояс WBO после боя с Чисорой? Мы все настаиваем на этом. Это то, чего он хочет, чего хотят его фанаты, это то, чего хочет вся наша команда. Главное, что сам боец ​​имеет цель перед собой. Сейчас он стремиться к поясу чемпиона мира.

Кто знает, может что-то изменится и уже на следующий его бой будет за пояс. Мы не знаем. Но чем быстрее, тем лучше.

Есть Усику разница драться за вакантный титул или с чемпионом? Попробую объяснить. Признание приходит, когда короля снимают с трона и новый король садиться на его место. Это лучший способ получить признание. Думаю, позиция Усика такая же. Гораздо лучше победить чемпиона и завоевать пояс, чем подраться за вакантный титул. Но если не будет других вариантов, то вакантный титул - тоже вариант.

Когда-то желание стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе тоже было просто мечтой, потом стало планом, а потом реальностью. У нас такой же настрой и на супертяжелый вес" -- сказал он.

Напомним, что ранее сообщалось, что IBFне будет настаивать на обязательном защите титулов.