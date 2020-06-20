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Эдди Херн: Александр Усик сразится с Дереком Чисорой скорее всего в октябре

Бокс
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Новости из Британии

Эдди Херн: Александр Усик сразится с Дереком Чисорой скорее всего в октябре
UA-Футбол
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Британский промоутер, глава компании Matchroom Boxing Эдди Херн рассказал когда ориентировочно состоится бой Усик - Чисора, и прокомментировал ситуацию с титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Его слова цитирует IFL.TV:

"Есть проблема с Александром Усиком, который подерется с Чисорой, вероятно, в октябре. Это должна была быть обязательная защита пояса от Джошуа, так что мы можем оказаться в ситуации, когда у Энтони не будет всех поясов.

Я сделаю все, чтобы оставить пояса у него, конечно же прибегая к законным мерам. Усик не дал возможность провести бой Пулева за пояс IBF. IBF сказала, что Джошуа надо драться именно с ним, сделав положение затруднительным" - сказал он.

Напомним, что ранее Александр Красюк рассказал о планах Усика.

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В статье: Александр Усик Эдди Херн Дерек Чисора
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