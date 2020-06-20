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Британский промоутер: У меня есть сомнения, что третий бой Фьюри - Уайлдер состоится в 2020 году

Бокс
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Британский промоутер: У меня есть сомнения, что третий бой Фьюри - Уайлдер состоится в 2020 году
UA-Футбол
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Британский промоутер Эдди Херн выразил свои мысли по поводу организации третьего боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и экс-чемпионом, американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1; 41 КО ). Его слова цитирует BoxingNews24:

"Мне не нравится тишина. Где так называемая "работа за закрытыми дверями" и слова о том, что Уайлдер не может дождаться реванша с Фьюри? Может быть, он просто отдыхает? У меня есть сомнения, что третий бой Фьюри с Уайлдером состоится в 2020 году" - сказал он.

Напомним, что ранее Херн прокомментировал ситуацию с Александром Усиком.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Эдди Херн
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