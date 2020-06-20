Александр Усик продолжает активную подготовку к своему следующему бою. Фото

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, а ныне супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) продолжают подготовку к своему второму бою в королевском дивизионе. Соответствующее фото из спортивного зала он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Еще один день в зале"

Напомним, что ранее промоутер Усика рассказывал о планах своего подопечного.