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Александр Усик продолжает активную подготовку к своему следующему бою. Фото

Бокс
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Украинец работает в спортивном зале

Александр Усик продолжает активную подготовку к своему следующему бою. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, а ныне супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) продолжают подготовку к своему второму бою в королевском дивизионе. Соответствующее фото из спортивного зала он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Еще один день в зале"

Александр Усик продолжает активную подготовку к своему следующему бою. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее промоутер Усика рассказывал о планах своего подопечного.

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В статье: Александр Усик
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