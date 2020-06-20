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Леннокс Льюис: Расизм есть повсюду, он проявляется в разных формах, но бокс - не лучшее место для этого

Бокс
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Комментарий легенды супертяжелого веса

Леннокс Льюис: Расизм есть повсюду, он проявляется в разных формах, но бокс - не лучшее место для этого
UA-Футбол
Новина українською

Легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис прокомментировал события, которые происходят по всему миру в связи с трагической смертью американца Джорджа Флойда. Слова британца цитирует Deadline:

- Я смотрю на это и думаю о временах, когда копы били детей, и я слышал оправдания этого. Сейчас же они ходят с камерами, чтобы подобное не повторялось. Печально, что все к этому пришло. Это время для перемен, потому что все уже сыты по горло.

Когда мирных протестующих встречают резиновые пули и боевое снаряжение, получается, что они не придерживаются первой поправки. Зачем нужны поправки, если они будут растоптаны

- Думаете, в боксе есть расизм?

- Расизм есть везде. Он проявляется в разных формах, но бокс - не лучшее место для этого. Не думаю, что он среди боксеров на ринге, - сказал Льюис.

Напомним, что ранее Эдди Херн рассказал о планах Джошуа.

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