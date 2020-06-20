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Боксерская организация WBC рассматривает возможность присвоения Тайсону Фьюри статуса франчайзингового чемпиона
Неожиданное решение
Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман сообщил, что организация рассматривает возможность присвоения чемпиону мира в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО) статуса франчайзингового чемпиона. Его слова цитирует SkySports:
"Мы отдельно рассматриваем ситуацию в каждой весовой категории. WBC находится в процессе общения с каждым чемпионом, чтобы прояснить их текущий статус и планы.
WBC будет изучать каждую весовую категорию, оценивать каждый случай и каждое правило, принимая во внимание все переменные, которые касаются конкретной ситуации" - сказал он.
Напомним, что ранее Эдди Херн выразил сомнения по поводу поединка Фьюри - Уайлдер 3.
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