Боксерская организация WBC рассматривает возможность присвоения Тайсону Фьюри статуса франчайзингового чемпиона

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман сообщил, что организация рассматривает возможность присвоения чемпиону мира в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО) статуса франчайзингового чемпиона. Его слова цитирует SkySports:

"Мы отдельно рассматриваем ситуацию в каждой весовой категории. WBC находится в процессе общения с каждым чемпионом, чтобы прояснить их текущий статус и планы.

WBC будет изучать каждую весовую категорию, оценивать каждый случай и каждое правило, принимая во внимание все переменные, которые касаются конкретной ситуации" - сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Херн выразил сомнения по поводу поединка Фьюри - Уайлдер 3.