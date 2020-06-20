  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Боксерская организация WBC рассматривает возможность присвоения Тайсону Фьюри статуса франчайзингового чемпиона
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боксерская организация WBC рассматривает возможность присвоения Тайсону Фьюри статуса франчайзингового чемпиона

Бокс
(1 голосов)

Неожиданное решение

Боксерская организация WBC рассматривает возможность присвоения Тайсону Фьюри статуса франчайзингового чемпиона
UA-Футбол
Новина українською

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман сообщил, что организация рассматривает возможность присвоения чемпиону мира в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО) статуса франчайзингового чемпиона. Его слова цитирует SkySports:

"Мы отдельно рассматриваем ситуацию в каждой весовой категории. WBC находится в процессе общения с каждым чемпионом, чтобы прояснить их текущий статус и планы.

WBC будет изучать каждую весовую категорию, оценивать каждый случай и каждое правило, принимая во внимание все переменные, которые касаются конкретной ситуации" - сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Херн выразил сомнения по поводу поединка Фьюри - Уайлдер 3.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри wbc Маурисио Сулейман
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...