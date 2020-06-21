17 лет как один день: Годовщина одного из лучших поединков супертяжей за всю историю бокса Кличко - Льюис

21 июня 2003 в Лос-Анджелесе (Калифорния) на арене StaplesCentre состоялся один из лучших (а по мнению некоторых экспертов и лучший) поединков супертяжелого дивизиона за всю историю бокса.

Более одного года, после уверенной защиты титула и победы над Майком Тайсоном понадобилось для легендарного британца, для того чтобы вернуться на ринг. И как же не упомянуть тот факт, что соперником Льюиса должен был стать вовсе не украинский перспективный боксер, а канадский супертяж Кирк Джонс. Но его досадная травма позволила Виталию без колебаний согласиться на бой против грозного Леннокса в качестве замены.

Перед этим боем Виталий Кличко считался абсолютным аутсайдером. Так, ставки на его победу котировались как 1 к 4. Да и присутствие на арене всего 15 тысяч болельщиков было фактом того, что бой не очень интересовал местную публику.

Но в том поединке украинец доказал, что не зря считается одним из лучших представителей королевского дивизиона. Забрав после семи раундов большинство из них и побеждая со счетом 58-56, лишь досадное рассечение Виталия не разрешило ему довести начатое до логического завершения. Рефери остановил бой, победа отдана британцу.

Стоит лишь взглянуть на статистику. Так, украинец лидировал по всем показателям. Он больше выбрасывал ударов, джебов, больше попадал, но неприятность в виде ужасной травмы над глазом перечеркнула все достижения.

Сразу после поединка Льюис пообещал Кличко бой-реванш, но своего слова не сдержал, и быстренько завершил карьеру. А Виталий Кличко принял титул WBC под свое крыло, но, как говорится, это уже совсем другая история.