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Звездный американский комментатор: Я не знаю, выиграет ли Джошуа в бою против Усика, Александр хороший боксер
Комментарий специалиста
Известный американский комментатор Макс Келлерман рассказал, что может помешать организации поединка Фьюри - Джошуа. Его слова цитирует ESPN:
"Я не знаю, побьет ли Джошуа Усика. Я думаю, что Усик - звездный боксер. Испортит ли он бой Фьюри - Джошуа, если победит? Возможно. Но может быть, это просто принесет другого игрока в бой за объединение титулов.
Давайте не будем забывать, что еще недавно речь шла не о Тайсона Фьюри. Все хотели увидеть бой Джошуа - Уайлдер. Это соревнования. Победит лучший" - сказал он.
Напомним, что ранее WBC рассматривало возможность присвоения Тайсону Фьюри статуса франчайзингового чемпиона.
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