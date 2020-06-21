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Звездный американский комментатор: Я не знаю, выиграет ли Джошуа в бою против Усика, Александр хороший боксер

Бокс
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Звездный американский комментатор: Я не знаю, выиграет ли Джошуа в бою против Усика, Александр хороший боксер
UA-Футбол
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Известный американский комментатор Макс Келлерман рассказал, что может помешать организации поединка Фьюри - Джошуа. Его слова цитирует ESPN:

"Я не знаю, побьет ли Джошуа Усика. Я думаю, что Усик - звездный боксер. Испортит ли он бой Фьюри - Джошуа, если победит? Возможно. Но может быть, это просто принесет другого игрока в бой за объединение титулов.

Давайте не будем забывать, что еще недавно речь шла не о Тайсона Фьюри. Все хотели увидеть бой Джошуа - Уайлдер. Это соревнования. Победит лучший" - сказал он.

Напомним, что ранее WBC рассматривало возможность присвоения Тайсону Фьюри статуса франчайзингового чемпиона.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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