Тарас Шелестюк: Не могу дождаться своего возвращения в ринг, следующий бой планирую на август - сентябрь

Украинский боксер Тарас Шелестюк (18-0; 10 КО) на своей официальной странице в Instagram рассказал, когда собирается вернуться на ринг.

"Не могу дождаться, когда вернусь в ринг.

После моего поединка 31 января, телеканал Showtime хотел, чтобы следующий бой на их канале я провел в мае-июне, но из-за коронавируса запланированый бой сдвинулся на август-сентябрь.

Спасибо всем за поддержку"

Напомним, что ранее Дана Уайт раскритиковал Боба Арума за организацию боя Ломаченко - Лопес.