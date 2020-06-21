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Тарас Шелестюк: Не могу дождаться своего возвращения в ринг, следующий бой планирую на август - сентябрь

Бокс
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Все соскучились за его боями

Тарас Шелестюк: Не могу дождаться своего возвращения в ринг, следующий бой планирую на август - сентябрь
UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Тарас Шелестюк (18-0; 10 КО) на своей официальной странице в Instagram рассказал, когда собирается вернуться на ринг.

"Не могу дождаться, когда вернусь в ринг.

После моего поединка 31 января, телеканал Showtime хотел, чтобы следующий бой на их канале я провел в мае-июне, но из-за коронавируса запланированый бой сдвинулся на август-сентябрь.

Спасибо всем за поддержку"

Тарас Шелестюк: Не могу дождаться своего возвращения в ринг, следующий бой планирую на август - сентябрь - изображение 1

Напомним, что ранее Дана Уайт раскритиковал Боба Арума за организацию боя Ломаченко - Лопес.

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В статье: Тарас Шелестюк
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