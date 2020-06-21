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Артем Далакян сразится за пояс WBC в августе в Китае - ESPN

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Артем Далакян сразится за пояс WBC в августе в Китае - ESPN
UA-Футбол
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Украинский чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA Артем Далакян (20-0, 14 КО) проведет бой уже 15 августа в Китае. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что драться он будет против чемпиона мира по версии WBC Хулио Сезара Мартинеса (16-1, 12 КО). Таким образом, этот бой будет носить звание объединительного.

Артем Далакян сразится за пояс WBC в августе в Китае - ESPN - изображение 1

Напомним, что свой последний поединок украинец провел в Киеве против Хосберга Переса (17-3, 15 КО) в феврале текущего года и победил единогласным решением судей.

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В статье: Артем Далакян wbc
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