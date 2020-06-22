Красюк: Усик не думает о завершении карьеры

Бывший чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) сенсационно объявил о завершении карьеры и ушел в бизнес.

Александр Красюк, промоутер Александра Усика (17-0, 13 КО), в интервью британскому Sky Sports заверил, что его клиент сценарий Гвоздика не повторит.

"Гвоздик и Усик – это ведь абсолютно разные личности. Оба не просто выдающиеся спортсмены, но еще и настоящие джентльмены. Все знают Гвоздика, как чрезвычайно умного человека, который еще и обладает выдающимися аналитическими способностями. У меня была возможность вести переговоры с обоими бойцами. Знаю, что Усик, прежде чем окончательно определиться с решением, выслушает каждого члена команды. А Гвоздик более похож на того, кто принимает решение самостоятельно

Усик? Нет, он точно не думает о завершении карьеры. До тех пор, пока он будет побеждать, он будет нацелен исключительно на достижение наивысших результатов.

Знаете, каждому придется рано или поздно повесить перчатки на гвоздь. Это неизбежно. Но Усик сперва хочет войти в историю, как единственный в истории абсолютный чемпион двух дивизионов", - заявил Красюк.

Стоит отметить, что в своем стремлении стать абсолютным чемпионом в тяжелом и супертяжелом дивизионах Александр Усик может лишь повторить достижение американца Эвандера Холифилда.