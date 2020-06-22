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Боксер с рекордом 54-0 объявил о завершении карьеры

Бокс
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Пал рекорд Флойда Мейвезера.

Боксер с рекордом 54-0 объявил о завершении карьеры
Новина українською

Чемпион WBC в наилегчайшем весе Ванхенг Менайотин (54-0, 18 КО) в 34 года завершил карьеру. На профи-ринге непобежденный таец выступал с 2007 года.

Менайотин сотрудничал с компанией Golden Boy Promotions, а его дебют в США должен был состояться в первой половине 2020 года, но из-за пандемии коронавируса вечер бокса в Лос-Анджелесе был отложен на неопределенный срок.

"Всем нужны деньги, но я хотел бы поработать над здоровьем. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Благодарю за силу, которую вы всегда давали мне", - комментирует Менайотин свой уход с ринга.

Ванхенг Менайотин превзошел достижение знаменитого американца Флойда Мейвезера, который в 2017 году после победы над Конором МакГрегором завершил карьеру с послужным списком 50-0.

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В статье: Ванхенг Менайотин
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