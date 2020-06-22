  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. У Далакяна опровергли информацию об объединительном бое
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Далакяна опровергли информацию об объединительном бое

Бокс
(1 голосов)

Еще ничего не решено.

У Далакяна опровергли информацию об объединительном бое
Новина українською

Накануне ESPN сообщил, что чемпион WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) в августе в Китае проведет бой с владельцем пояса WBC Хулио Сесаром Мартинесом (16-1, 12 КО).

Менеджер Далакяна Дмитрий Елисеев в Facebook прояснил ситуацию по бою.

"Это недостоверная информация, которая под собой не имеет официального заключения. Действительно, наша команда ведет предварительные переговоры с промоутерами действующих чемпионов для объединения титулов, в том числе и с представителями чемпиона Хулио Мартинеса.

Но информация, которую обнародовали, – это, скорее всего, желание выдать желаемое за действительное с мексиканской стороны.

Наши оппоненты хотят ускорить процесс, но мы всегда исходим из соображений целесообразности, уважения и защищенности интересов боксера и государства", - написал Елисеев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Далакян
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...