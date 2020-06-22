У Далакяна опровергли информацию об объединительном бое

Накануне ESPN сообщил, что чемпион WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) в августе в Китае проведет бой с владельцем пояса WBC Хулио Сесаром Мартинесом (16-1, 12 КО).

Менеджер Далакяна Дмитрий Елисеев в Facebook прояснил ситуацию по бою.

"Это недостоверная информация, которая под собой не имеет официального заключения. Действительно, наша команда ведет предварительные переговоры с промоутерами действующих чемпионов для объединения титулов, в том числе и с представителями чемпиона Хулио Мартинеса.

Но информация, которую обнародовали, – это, скорее всего, желание выдать желаемое за действительное с мексиканской стороны.

Наши оппоненты хотят ускорить процесс, но мы всегда исходим из соображений целесообразности, уважения и защищенности интересов боксера и государства", - написал Елисеев.