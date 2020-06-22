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Фьюри назвал идеальное место для третьего боя с Уайлдером
Тайсон хочет вернуться в Лас-Вегас.
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) после завершения пандемии коронавируса должен предоставить реванш Деонтею Уайлдеру (42-1-1, 41 КО), которого в феврале этого года побил техническим нокаутом в седьмом раунде.
"Я бы предпочел, чтобы это произошло в доме Цыганского Короля – в Лас-Вегасе, штат Невада.
Не могу дождаться возвращения на забитые арены, как это было в последнем бою между мной и Уайлдером. Надеемся, однажды мы соберем новый стадион в Лас-Вегасе на 45 тысяч человек. Если и найдется тот, кто сможет продать его, то надеюсь, что это будет Цыганский Король в его новом доме", - цитирует Фьюри BoxingScene.
Ранее появилась информация, что третий бой Уайлдера и Фьюри может пройти в Австралии, Макао или Саудовской Аравии.