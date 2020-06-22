  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Эксперты ESPN назвали самый сложный вид спорта
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эксперты ESPN назвали самый сложный вид спорта

Бокс
(1 голосов)

Баскетбол занял четвертое место

Эксперты ESPN назвали самый сложный вид спорта
Новина українською

Эксперты ESPN составили рейтинг видов спорта, распределив их по степени сложности. Возглавили список бокс, хоккей и американский футбол. Баскетбол занял в рейтинге четвёртое место.

"Мы выделили 10 категорий и навыков, которые относятся к атлетизму, а затем попросили восьмёрку наших экспертов определить по шкале от 1 до 10 требования для каждого вида спорта по этим 10 навыкам. Затем мы суммировали и усреднили полученные ответы, получив число, характеризующее степень сложности при занятии отдельным видом", – уточнили составители рейтинга.

В число 10 навыков вошли выносливость, сила, энергия, скорость, ловкость, гибкость, стрессоустойчивость, стойкость, координация рук и глаз, а также аналитические способности.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: баскетбол хоккей Бокс американский футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...