Боксер-рекордсмен возобновил карьеру спустя 2 дня после ухода

Чемпион WBC в наилегчайшем весе и обладатель идеального послужного списка два дня назад объявил о завершении спортивной карьеры.

Как оказалось, это решение было не окончательным. В WBC Asia подтвердили, что Менайотин продолжит выступать на ринге.

"Мы рады сообщить, что действующий чемпион WBC в минимальном весе Ванхенг Менайотин не уходит из профессионального бокса.

Чемпион планирует провести очередную защиту своего титула WBC в ближайшие месяцы", - говорится в заявлении WBC Asia.

Сам Менайотин удалил из соцсетей свой прощальный пост. Ожидается, что 34-летний таец после завершения пандемии коронавируса дебютирует на американском ринге в шоу компании Golden Boy Promotions.

Ванхенг Менайотин два года назад превзошел достижение знаменитого американца Флойда Мейвезера, который в 2017 году после победы над Конором МакГрегором завершил карьеру с послужным списком 50-0.