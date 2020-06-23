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Он невероятен: 53-летний Тайсон провел мощную тренировку. ВИДЕО
«Железный Майк» упорно готовится к камбэку.
В 53 года Майк Тайсон объявил о возобновлении карьеры на несколько выставочных боев. Хотя с момента последнего боя легендарного американца прошло уже 15 лет, скорость и ударная техника все еще при нем.
Тайсон все еще не определился со своими ближайшими планами. Предполагается, что «Железный Майк» после завершения пандемии коронавируса в третий раз встретится на ринге с Эвандером Холифилдом, который в 57 лет также объявил о возобновлении карьеры.
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