Он невероятен: 53-летний Тайсон провел мощную тренировку. ВИДЕО

В 53 года Майк Тайсон объявил о возобновлении карьеры на несколько выставочных боев. Хотя с момента последнего боя легендарного американца прошло уже 15 лет, скорость и ударная техника все еще при нем.

Тайсон все еще не определился со своими ближайшими планами. Предполагается, что «Железный Майк» после завершения пандемии коронавируса в третий раз встретится на ринге с Эвандером Холифилдом, который в 57 лет также объявил о возобновлении карьеры.